Ole Gunnar Solskjaer voelt geen wrok en ’vertrekt door voordeur’ bij United

„Ik wil niet overal antwoord op geven en er zullen journalisten zijn die me vragen voor een interview. Maar nee, ik ga geen interviews doen. Ik wil het zelf naar buiten brengen”, zei de 48-jarige Solskjaer. „Ik vertrek via de voordeur, omdat ik denk dat iedereen weet dat ik alles heb gegeven voor deze club. United betekent alles voor mij en samen zijn we een goede match, maar helaas kon ik niet de resultaten behalen die we nodig hadden. Het is tijd voor mij om een stap opzij te zetten.”

United verloor zaterdag met 4-1 bij Watford en zondagochtend maakte de club bekend op zoek te gaan naar een nieuwe trainer.

Solskjaer kan goed leven met het afscheid, dat zich al enige tijd aandiende. Hij lijkt dan ook geen wrok te voelen. „Ik blijf de club steunen. De fans waren geweldig vanaf een van mijn eerste balcontacten. Ik weet zeker dat we elkaar niet uit het oog verliezen. Want als ik ergens voetbalwedstrijden ga bekijken, dan is dat op Old Trafford”, aldus de clublegende.

„Ik ga nu eerst wat tijd doorbrengen met mijn familie. Dat ik door de pandemie gescheiden van mijn familie heb moeten leven, was misschien wel het moeilijkste. Dan kijk ik natuurlijk naar United en steun ik de volgende manager. Ik wil dat hij succesvol is en hopelijk heb ik de basis daarvoor gelegd, want ik weet dat ik goed ben in wat ik doe. Ik ben er honderd procent zeker van dat ik een voetbalomgeving heb gecreëerd. Op een bepaald moment zal ik waarschijnlijk weer terugkeren in het voetbal.”

Solskjaer volgde bijna drie jaar geleden José Mourinho op in Manchester.