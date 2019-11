Dumfries nieuwe aanvoerder PSV

Rosario was aan het begin van het seizoen benoemd tot tweede aanvoerder, achter Ibrahim Afellay. Afellay is echter nog steeds niet wedstrijdfit en kwam in een officiële wedstrijd nog niet in actie.

Dumfries liet zich de afgelopen weken, waarin PSV veel punten verspeelde, verbaal regelmatig gelden. Zowel in het veld als in interviews. Middenvelder Rosario is een stuk ingetogener.

Na een tijdje van blessureleed staan Steven Bergwijn en Donyell Malen ook weer in de basis bij PSV.