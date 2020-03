Koen de Kort Ⓒ De Telegraaf

LA MASSANA - Met veel enthousiasme opende wielrenner Koen de Kort (37) op Valentijnsdag zijn restaurant Grupetta in het Andorrese stadje La Massana. Maar amper een maand later heeft de coureur van Trek-Segafredo de deuren van zijn zaak alweer gesloten vanwege het coronavirus, en is de kans groot dat hij zijn personeel moet ontslaan.