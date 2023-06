Premium Het beste van De Telegraaf

’Maar het kan altijd beter, toch?’ Max Verstappen boezemt met houding tegenstrevers nog meer angst in

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Verstappen in gesprek met zijn engineers. Ⓒ Peter van Egmond

MONTRÉAL - Op het Circuit Gilles Villeneuve boekte Max Verstappen alweer zijn 41e zege in de Formule 1, en zijn vierde op een rij. Ook in een dominante auto zoekt de regerend wereldkampioen gedurende een weekeinde altijd naar verbeteringen en is de absolute scherpte er als de helm opgaat. Daarbij maakt de Nederlander verder een zeer opgeruimde en ontspannen indruk. Zelfs vlak voor de start van een Grand Prix.