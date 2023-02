VIDEO Novak Djokovic viert bijzonder tennisrecord met dansje met vrouw Jelena

Djokovic verbrak in 2021 al het record van Roger Federer, die zich 310 weken de beste mannelijke tennisser van de wereld mocht noemen.

Zijn vrouw Jelena Djokovic besloot een video te delen waarop de twee dansend te zien zijn. ,,We vieren de liefdesaffaire van Novak met tennis, die al een tijdje aan de gang is (en zijn vrouw maakt dat niet uit). Novak is het allerlangst de beste speler ter wereld, in de historie van het tennis!”, schrijft ze erbij.

Van de Zandschulp en Griekspoor

Botic van de Zandschulp is een plaats gestegen op de wereldranglijst. De als beste geplaatste Nederlander staat nu op de 33e positie. Hij werd afgelopen week in de tweede ronde van het toernooi van Doha uitgeschakeld door de Fransman Alexandre Muller.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Ⓒ ANP/HH

Tallon Griekspoor heeft zijn beste positie ooit op de wereldranglijst verbeterd. Hij staat nu op de 39e positie. De Noord-Hollander had afgelopen week in de tweede ronde van de Qatar Open tegen de Rus Andrej Roeblev drie matchpoints, maar moest toch zijn meerdere erkennen in de Rus: 1-6 6-1 7-6 (6).

Van de Zandschulp en Griekspoor nemen deze week deel aan het toernooi van Dubai. Griekspoor treft Djokovic mogelijk in de tweede ronde.