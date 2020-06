Ronnie O’Sullivan: ’Lockdown mag van mij nog 5 jaar duren’

Dat hij dinsdagavond vroegtijdig is uitgeschakeld in de Championship League, doet hem kennelijk niet zo veel.

„Ik heb echt genoten van de ’onderbreking’. Ik heb de beste drie maanden van mijn leven gehad”, zei O’Sullivan tegen een verslaggever van Eurosport . „Wat mij betreft mag de lockdown nog vijf jaar duren!’

Het is op zijn minst een hoogst merkwaardige uitspraak in de wetenschap dat de pandemie tot nu toe in Engeland meer dan 40.000 mensen het leven heeft gekost.

The Rocket heeft sinds het Tour Championship - in maart 2019 - geen rankingtoernooi meer gewonnen, maar hij hoopt op tijd zijn vorm te zijn voor een poging om zijn zesde wereldtitel in de wacht te slepen.