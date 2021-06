Chaos bij NAC Breda: keert de rust nog wel terug?

Ton Lokhoff is na ruim twee maanden alweer weg bij NAC. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het is weer hommeles bij NAC Breda. De immer onrustige volksclub is in de ban van een machtsstrijd, die technisch directeur Ton Lokhoff de kop heeft gekost. Iets meer dan twee maanden na zijn aantreden besloot Lokhoff de eer aan zichzelf te houden, nadat er een onwerkbare situatie was ontstaan met trainer Maurice Steijn, die stevig in de rug wordt gedekt door algemeen directeur Mattijs Manders.