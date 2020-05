De ‘tenenkrommende’ Giro met Greg LeMond

Johan Lammerts Ⓒ De Telegraaf

Op 21 mei 1989 kon Johan Lammerts eindelijk als de nieuwe meesterknecht van Greg LeMond aan de bak in een grote ronde. Het werd letterlijk en figuurlijk een ’tenenkrommende’ Giro d’Italia, met name voor zijn kopman, die meer problemen had dan alleen de naweeën van een bizar jachtongeval…