Jumbo-Visma opent zoektocht naar nieuwe Tom Dumoulin

Jumbo-Visma beschikt over de Limburgse wielrenners Tom Dumoulin en Mike Teunissen. Ploegleider en oud-wielerprof Frans Maassen is ook een Limburger. „We hebben op dit moment een aantal vaandeldragers in het Limburgse wielrennen, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Er moet continuïteit zijn op het gebied van talentvolle wielrenners”, zegt Maassen.

De samenwerking met Limburg Cycling is bedoeld om kinderen te enthousiasmeren voor de wielersport, vervolgt Maassen. „In Limburg liggen erg mooie parcoursen en ook een aantal wielerbanen, maar dan moeten er wel wielrenners zijn. De aanwas van jeugdwielrenners stokt, maar je hoeft niet per se op een jonge leeftijd te beginnen met fietsen. Ik ben zelf rond mijn achttiende begonnen met fietsen en Dumoulin stapte ook pas rond zijn vijftiende op de koersfiets. Dat bewijst dat je op die leeftijd kunt beginnen met deze sport.”