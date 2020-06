Hollands glorie in Bundesliga: Klaassen, Weghorst en Dost trefzeker

Klaassen

Klaassen was met twee treffers de grote man bij Werder Bremen in de degradatiekraker bij SC Paderborn. In de 20e minuut opende Klaassen de score met een heerlijke kopbal. Zes minuten voor rust was het weer raak voor de Nederlander. Dit keer trof hij doel na een prima volley. Werder vertrok uiteindelijk met een klinkende 5-1 overwinning op zak naar huis.

Weghorst

Bij VfL Wolfsburg was er in het duel met sc Freiburg een hoofdrol weggelegd voor Weghorst. Ook hij scoorde twee keer waarvan een keer uit een strafschop. Beide treffers vielen voor rust. Het bleek toch niet voldoende voor de overwinning. Höller tekende vlak voor het rustsignaal nog voor de aansluitingstreffer. Snel in de tweede helft tekende Sallai voor de gelijkmaker: 2-2

Felicitaties voor Wout Weghorst na zijn eerste treffer tegen SC Freiburg. Ⓒ AFP

Dost

Bas Dost zorgde voor het eerste doelpunt van Eintracht Frankfurt dat uiteindelijk met 4-1 won bij Hertha BSC.