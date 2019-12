Veldrijder Van der Poel wint Azencross opnieuw ondanks val

Het ging vrijdag niet vanzelf voor de Limburger. Van der Poel kwam kort na de start ten val en liep een achterstand van ongeveer 40 seconden op. Na vijf van de acht ronden haalde hij de Belgische leider Eli Iserbyt bij en ging er zelf vandoor. Iserbyt werd op 8 seconden achterstand tweede. Corné van Kessel finishte als derde op een kleine minuut van Van der Poel. Iserbyt blijft leider in het klassement.

Van der Poel won een dag eerder met overmacht de wereldbekerwedstrijd van Heusden-Zolder.

„Het was lastig en onrustig. Ik ging onderuit door een zandzak die los lag op de brug. Ik kon er niets aan doen”, aldus Van der Poel. „Je kan niets anders doen dan rustig blijven op zo’n moment. Als ik voor me keek dacht ik telkens dat ik de eerste zag rijden, maar dat was dan pas de nummer twintig of zo. Ik heb geprobeerd het tempo hoog te houden. Na de inhaalrace was het beste er bij mij ook een beetje vanaf. Ik ben heel tevreden met mijn vorm.”

Rentree Van Aert

Wout van Aert maakte in Loenhout zijn rentree na een half jaar afwezigheid. De 25-jarige Belg van Jumbo-Visma raakte tijdens de Tour de France geblesseerd na een zware val. Van Aert werd vijfde in Loenhout.

De volgende wedstrijd van de DVV-trofee is op 1 januari. Dan staat de Grote Prijs Sven Nys in Baal op het programma. Daarna volgen nog de Brussels Universities Cyclocross (5 januari) en de Krawatencross in Lille (8 februari).

