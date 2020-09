Van zijn fiets gereden Sergio Higuita huilend uit Tour de France

De 23-jarige Higuita, vorig jaar winnaar van een rit in de Vuelta, kwam eerst ten val door een onhandige manoeuvre voor hem van de Luxemburger Bob Jungels. De Colombiaan stapte weer op om in achtervolging te gaan op het peloton dat er een moordend tempo op na hield in de beginfase van de vijftiende etappe. Bij een rotonde kwam hij nogmaals ten val. Higuita probeerde het nogmaals maar verloor, wellicht gehinderd door zijn verwondingen, steeds meer terrein. Huilend stapte hij af.

Zijn teambaas Jonathan Vaughters stelde de fans van de Colombiaanse kampioen gerust. „Het gaat goed met Sergio, al heeft hij wellicht zijn hand of enkele vingers gebroken. Dat moeten röntgenfoto’s uitwijzen. Hij heeft in ieder geval geen schade aan zijn hoofd.”

Volgens Vaughters was de tweede valpartij een gevolg van het feit dat Higuita zijn remmen niet meer goed kon bedienen. „Het is triest om hem zo uit de Tour te zien verdwijnen, maar het belangrijkste is dat hij verder in orde is.”

