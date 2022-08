Valentijn Driessen: Hollandse ziekte doet PSV de das om

Voetbal

VIDEO Van Bronckhorst dompelt Eindhoven in rouw en dankt PSV-fans voor extra motivatie

Giovanni van Bronckhorst kon zijn geluk niet op na de uitzege van zijn Rangers FC op PSV (0-1) in het beslissende duel van de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Champions League. „Dit wilden we zo graag”, jubelde hij. „Hier deden we het voor. En het is gelukt.”