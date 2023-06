Koeman wil niets weten van tussenfase: ’We krijgen nu deze kans’

Koeman ziet voldoende groeipotentie voor het Nederlands elftal, maar beseft dat bij een nationale ploeg presteren altijd voorop staat. „De toekomst zie ik positief in, maar in het voetbal is het enige wat telt dit moment. Daarop moet je goed zijn. Je denkt wel na over jonge spelers en het kansen geven aan talenten. Maar je stelt altijd het sterkste elftal op. Leeftijd is onbelangrijk. Richting het EK kunnen we nog zeker een beroep doen op deze groep. Er is niemand van deze groep die het qua leeftijd gaat afleggen.”

Over de aanwas van onderaf is Koeman gematigd tevreden. „Het kan beter. We zijn een land waarin jonge spelers zich altijd ontwikkelen en kansen krijgen op het hoogste niveau. Op een aantal posities moet daar nog meer talent komen om meer concurrentie te krijgen voor het nationale team. Ik ben een coach die absoluut naar jeugd kijkt en naar vernieuwing kijkt. Daar ben je ook mee bezig.”

Ze zijn winnaars

Maat zoals Koeman benadrukt gaat het altijd om het moment. Na de in 2019 van Portugal verloren finale van de Nations League krijgt Oranje nu een tweede kans om het jonge toernooi te winnen. Iets waar Koeman absoluut zijn zinnen op heeft gezet. „De druk is er altijd bij een nationaal team. Het is een prijs die we kunnen winnen. Het is in eigen land maar ik heb begrepen dat er ook heel veel Kroatische supporters zijn. Het is iets waar we al lang naar uit kijken om weer iets te winnen. Er zijn vier sterke landen en er zal niet veel verschil zijn. We moeten goed zijn tegen een sterk Kroatisch team. Ze hebben een coach die het geweldig doet al een jaar of zes. Ze spelen al jaren in dezelfde samenstelling en het zijn winnaars. Als wij dat ook laten zien qua mentaliteit dan gaan we een kans maken. Voor elke prijs die je kunt winnen moet je alles doen. Stel dat je ’m niet wint. Zeker als je over een aantal jaar terugkijkt, dan vind je het spijtig dat je ’m niet gepakt hebt. Die kans willen we nu graag pakken.”

Koeman praat tegen Frenkie de Jong. Ⓒ ANP/HH

Bij Kroatië is nog altijd een heel belangrijke rol weggelegd voor Luka Modric, de inmiddels 37-jarige routinier met maar liefst 164 interlands achter zijn naam, beseft ook Koeman. „Het is natuurlijk het hele blok op het middenveld, maar Modric is wel de man waar het om draait. Een geweldige voetballer, fysiek niet de allersterkste, maar iemand met geweldig veel ervaring. Je zult hem niet vrij moeten laten om de pass te geven of hem weg laten draaien. We zullen op het middenveld kort moeten zitten. Dit zijn de betere voetballers waar veel omheen gebeurt in het team. Je moet zorgen dat je zo’n speler neutraliseert.”

Iets rechtzetten

Na de tegenvallende aftrap van zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal rekent Koeman op een sterker Oranje in de Nations League Finals. „Ik heb wel het gevoel dat we iets moeten rechtzetten ten opzichte van de periode van maart. Dat vond ik niet passen bij wat wij willen en hoe wij willen spelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het qua niveau hoger gaat zijn dan het in maart was. We hebben nu meer tijd gehad met de groep dan in maart en toen waren er ook redenen voor dat het minder was.”

Met Kroatië als eerste opponent en Italië of Spanje als mogelijke tegenstander in de finale zal Oranje een tandje bij moeten schakelen ten opzichte van de eclatant verloren EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, realiseert Koeman zich. „Er zijn vier sterke landen en het zullen geweldige wedstrijden zijn. Het zal dicht bij elkaar liggen. Optisch over de afgelopen jaren is Kroatië in principe de sterkste, maar als wij goed zijn kunnen wij ook een resultaat halen. Het zou geweldig zijn als we zondagavond de finale spelen.”