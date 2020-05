Financiële positie Vitesse ’heel slecht’

Omdat Vitesse van april tot september geen gebruik maakt van Gelredome, wil de club minder of geen huur betalen over die maanden om zo de financiële pijn van de coronacrisis te verzachten.

Sinds de club in Russische handen is gevallen, zijn de tekorten altijd aangevuld door de achtereenvolgende eigenaren Merab Jordania, Alexander Chigirinsky en Valeriy Oyf. De huidige eigenaar Oyf trekt echter de teugels financieel meer aan en verlangt van Vitesse, dat de club zelf meer de tering naar de nering zet. De Arnhemse club, die sowieso al jaarlijks met een fors tekort op de begroting kampt, lijdt een extra miljoenenverlies door de coronacrisis. In het meest zwarte scenario komt Vitesse tot het einde van het jaar bijna 7 miljoen euro extra tekort.

Omdat er slechts 2 à 3 miljoen euro kan worden bezuinigd in de organisatie is het oog gevallen op de forse stadionhuur van 180.000 euro per maand over de voetballoze periode. Onderhandelingen daarover met Van de Kuit hebben niets opgeleverd, waarna Vitesse de gang naar de rechtbank heeft gemaakt. „Als er niets wordt gedaan aan de huur overleeft Vitesse dat niet. Het is cruciaal dat die aangepast wordt om de crisis door te komen”, aldus de raadsman van de club. Uiterlijk 2 juni doet de rechter uitspraak.