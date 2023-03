Premium Het beste van De Telegraaf

‘Raemon heeft zoveel passie voor de sport, het is alleen maar goed dat hij weer betrokken is bij het spelletje’ Tallon Griekspoor bewijst ook in Amerika dat hij tegen wereldtop aanschurkt

Door Lisa Schoenmaker

Tallon Griekspoor slaat een bal richting zijn tegenstander Carlos Alcaraz. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het was absoluut geen nederlaag om zich voor te schamen. Toch was Tallon Griekspoor uiterst kritisch op zichzelf vlak na zijn verliespartij in de derde ronde in Indian Wells. Na een nacht met weinig slaap kon de 26-jarige geboren Haarlemmer de nederlaag wel weer in het juiste perspectief plaatsen. Hij bevestigde aan de andere kant van de wereld nogmaals dat hij tegen de wereldtop aanschurkt.