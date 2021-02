Femke Heemskerk mag tóch op jacht naar olympische startplek 50 meter vrij

Na bemiddeling tussen haar, de zwembond (KNSB) en Valerie van Roon – die zich begin december op het olympisch kwalificatietoernooi 2020 heel verrassend plaatste met een tijd van 24,63 – mag Heemskerk bewijzen dat ze sneller is dan de 22-jarige Van Roon.

Op 9 april, tijdens de Eindhoven Qualification Meet, wordt haar de kans geboden onder de tijd van Van Roon te duiken. Ook Van Roon mag proberen haar eigen tijd te verbeteren. De snelste van de twee mag in Tokio met Ranomi Kromowidjojo op de 50 vrij uitkomen.

Heemskerk, de 33-jarige atlete uit Roelofarendsveen, moest tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (Rotterdam Qualification Meet) verstek laten gaan omdat haar man positief had getest op corona. Omdat Van Roon op dat evenement in Rotterdam vriend en vijand verraste door sneller te zwemmen op het sprintnummer dan wat Heemskerk eerder had gedaan (24,71), stelde ze een ticket voor Tokio veilig. Tenminste, zo leek het. Heemskerk liet het er niet bij zitten en vocht de kwalificatieprocedure aan bij de tuchtcommissie van de KNSB. Die stelde Heemskerk in het gelijk, waarna er een lange periode van overleggen en bemiddelen volgde.