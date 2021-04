Danny Makkelie mag halve finale Champions League in Madrid fluiten

Het duel wordt gespeeld op dinsdag 27 april in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid en begint om 21.00 uur.

Makkelie wordt bijgestaan door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Vierde official is de Israëliër Orel Grinfeeld. Kevin Blom is afgevaardigd als VAR, Jochem Kamphuis als AVAR.

De return van het duel tussen Real Madrid en Chelsea in Londen staat gepland voor woensdag 5 mei. In de andere halve finale in de Champions League staan Paris Saint-Germain en Manchester City tegenover elkaar.