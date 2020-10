Dirk van Duijvenbode uitgeschakeld op EK darts

Het was in Oberhausen dit keer zeker geen hoogstaand niveau. Beide spelers hadden zeker in de openingsfase de grootste moeite met het vinden van de dubbels. Clayton deed het nog het minst slecht en won de eerste twee sessies allebei met 3-2, waardoor hij na tien legs een marge van twee (6-4) verschil had opgebouwd. De gemiddelde scores lagen op dat moment met 87,45 voor Van Duijvenbode en 88,10 voor Clayton voor beide darters onder hun eigen niveau.

Na de tweede break maakte Clayton al snel het beslissende verschil door uit te lopen naar een 8-4 voorsprong. Het geloof bij Van Duijvenbode was weg en zijn Britse opponent won in de derde sessie alle vijf de legs en veroverde daarmee een plek in de halve eindstrijd. Voor Van Duijvenbode bleef er een cheque van 20.000 Britse ponden over.

Sprong op wereldranglijst

Van Duijvenbode is bezig aan een flinke opmars. Enkele weken geleden stond de 28-jarige Westlander nog nummer 74 van de wereld, maar was dankzij zijn recente finaleplek bij World Grand Prix al gestegen naar de 53 plek. Bij dat betreffende majortoernooien versloeg hij ook al enkele wereldtoppers, onder wie tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. In de eindstrijd moest Van Duijvenbode nog wel zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price.

Dirk van Duijvenbode behaalde enkele weken geleden bij de World Grand Prix de finale, waarin hij uiteindelijk verloor van Gerwyn Price. Ⓒ PDC

Bij het EK darts kende Van Duijvenbode opnieuw een voortvarende start. Zo declasseerde (6-0 in legs) hij in de eerste ronde landgenoot Danny Noppert. Daarna versloeg ’Auberginius’ in de achtste finales Michael Smith, de nummer 4 van de wereld. In een spannende partij trok hij met 10-8 aan het langste eind. Dankzij de nieuwe kwartfinaleplek komt de administratief medewerker van een auberginekwekerij uit ’s-Gravenzande zelfs steeds dichter in de buurt van de top-40 van de zogenoemde Order of Merit.

Doordat Michael van Gerwen vrijdag in de achtste finales verrassend werd geëlimineerd door Ian White is het aantal Nederlanders op het Europees kampioenschap inmiddels gereduceerd tot nul.