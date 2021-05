BMX’er Niek Kimmann: ’Bekend met risico’s, maar verslaafd aan kick’

Niek Kimmann: „We rijden zo’n 62 à 63 kilometer per uur. Soms spring je zo’n dertien meter de lucht in, ook dat hoort erbij.” Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - De BMX-sport is normaal gesproken al een rollercoaster, maar sinds de wereldwijde corona-uitbraak is het er in deze discipline alleen nog maar heftiger op geworden. Afgelopen weekeinde in Verona viel de eerste internationale wedstrijd sinds veertien maanden ook nog eens door noodweer letterlijk in het water. Niek Kimmann hoopt eind deze week tijdens de World Cup in diezelfde Italiaanse stad wél met dik zestig kilometer per uur over het parcours te crossen.