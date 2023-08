In Zandvoort leggen coureurs zich nu al neer bij plek achter Max Verstappen: ’Hopelijk ooit een fout’

„Natuurlijk willen we een race winnen, maar Max en Red Bull lijken te sterk”, zo licht George Russell van Mercedes zijn doelen voor de tweede seizoenshelft toe. „Mensen noemen ons seizoen mislukt, maar met de tweede plaats in het constructeursklassement lijkt dat me verre van de waarheid.” Red Bull heeft 503 punten, Mercedes 247 en Aston Martin 196. Russell verwacht een spannende strijd om de tweede plek, met ook Ferrari en McLaren nog als concurrenten.

Red Bull heeft dit jaar nog geen race verloren. Pérez won de tweede en de vijfde wedstrijd van het seizoen, de overige tien grands prix gingen naar de Nederlander. Ferrari-coureur Carlos Sainz vindt dat Verstappen zijn dominante positie heeft verdiend. „Red Bull heeft iets goeds gedaan met de auto en Verstappen maakt geen grote fouten. Zelfs als hij die wel zou maken, zou hem dat nog niet opbreken vanwege het grote verschil.”

Bekijk ook: DOSSIER Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

Formule 1 moet ingrijpen

Sainz vindt dat de Formule 1 moet ingrijpen om de sport weer spannender te maken. „Maar hopelijk maakt Red Bull ooit een fout. Ik ga elk weekend in om op dat moment die kans te grijpen. Die komt er altijd. In dit soort jaren leef je als coureur een beetje op die manier. Je gaat dan bijvoorbeeld voor een podiumplek of een klassering in de top 5.” Verstappen hoort het allemaal lachend en grappend aan.

De 25-jarige Limburger is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. Verstappen heeft 125 punten voorsprong op Pérez. Zondag kan de Red Bull-coureur in Zandvoort zijn negende achtereenvolgende grand prix winnen.