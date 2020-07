Zoon kickbokser Melvin Manhoef vecht voor kans bij Vitesse

Million Manhoef op het trainingscomplex van Vitesse. Ⓒ Twitter Vitesse

ARNHEM - Vitesse heeft deze zomer nog geen grote aankopen gedaan, zodat er in de eerste weken van de voorbereiding alle ruimte is voor jeugdige talenten om zich te laten zien op het trainingsveld. Bij de aanstormende talenten zitten twee zonen van vaders die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in de sport. Enzo Cornelisse is de zoon van Tim Cornelisse, oud-speler van onder andere Vitesse, FC Utrecht, FC Twente en Willem II, terwijl Million Manhoef de zoon is van voormalig kickbokser en huidig MMA-vechter Melvin Manhoef.