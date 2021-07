Terugkeer Louis van Gaal bij Oranje is risicovol

Danny Blind en Louis van Gaal tijdens het bronzen WK van 2014. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het hing al een tijdje in de lucht. Maar de handtekeningen zijn gezet en het is officieel: Aloysius Paulus Maria van Gaal (69), kortweg Louis van Gaal, is de nieuwe bondscoach. Ruim zeven jaar na zijn afscheid op het Bronzen WK van 2014 krijgt hij opnieuw en voor maximaal achttien maanden het stuur in handen om Oranje naar de eerste wereldtitel te leiden in Qatar in 2022.