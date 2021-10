John van den Brom over verlies vertrouweling: ’Er moest iets gebeuren’

Een hard gelag voor Van den Brom, die daarmee zijn vertrouweling is kwijtgeraakt. „Ik heb Dennis Haar meegebracht naar RC Genk. We hadden bij FC Utrecht op een goede manier samengewerkt en trokken dagelijks met elkaar op. Naast collega’s, waren we ook vrienden. Je weet van elkaar hoe je elkaar kan helpen en steunen. Haar was dat ook voor mij”, vertelde Van den Brom tegen Het Nieuwsblad.

Van den Brom moest zich door de tegenvallende resultaten neerleggen bij het vertrek van Haar. „De boodschap dat hij zou stoppen, is natuurlijk nooit een mooi moment. Niet voor Dennis, niet voor mij. Er is wederzijds respect en het is moeilijk om hierover te praten, maar we zitten in een situatie waarin iets moet gebeuren. We moeten het tij doen keren en ik moet deze beslissing respecteren. Dat doe ik ook.”