Virtuele Amstel Gold Race voor profs en liefhebbers

Via het platform Bkool kan iedereen zondag de finale van de Limburgse klassieker fietsen.

„We hebben er alles aangedaan om het Amstel Gold Race-weekeinde toch op alternatieve wijze door te laten gaan. Met de virtuele Amstel Gold Race richten we ons op iedereen die de uitdaging aan wil gaan, zowel de toerfietsers als de profrenners”, zegt koersdirecteur Leo van Vliet, die een parcours van 26 kilometer heeft laten tekenen. „Het wordt geen wedstrijd, maar een gezamenlijke toertocht. Het is niet heel lang, maar de venijnige klimmetjes uit de finale van de Amstel Gold Race zitten er allemaal in.” Van Vliet heeft de toezegging dat ook een aantal profrenners thuis op de rollenbank stapt. Om deel te nemen, is bezit van een interactieve hometrainer noodzaak.

De kans dat de Amstel Gold Race, uitgesteld vanwege de coronacrisis, dit jaar nog op een andere datum kan plaatsvinden is onzeker. De organisatie gaat voor een volledig wielerweekend met een mannen- en vrouwenkoers plus de toerversie op zaterdag.