Sebastien Haller onderscheidt zich bij oefenzege Ajax

De wedstrijd werd voorafgegaan door een minuut stilte als eerbetoon aan de slachtoffers van het noodweer, dat in België, Zuid-Limburg en andere delen van Noord-Europa slachtoffers maakt. Rondom de wedstrijd waren er nog meer acties. Zo zullen de shirts van de spelers geveild worden voor het goede doel.

Sterke formatie

De ploeg van Erik ten Hag begon in de zonder toernooigangers (en de absente David Neres) sterkst mogelijke opstelling met Haller, Dusan Tadic, Mohammed Kudus, Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Remko Pasveer, maar ook de jonge linksback Yordi Baas. Bij de thuisploeg stond Wesley Hoedt in de basis. De verdediger kwam deze zomer over van Southampton.

De Amsterdammers grepen al snel de voorsprong. Aanvoerder Tadic, die zijn man voor rust meermaals flink te grazen nam, gaf voor en Haller knikte van dichtbij de bal tegen de touwen. Hij maakte zodoende de eerste goal in het nieuwe klassieke thuistenue van de club.

De Ivoriaans international was ook in de tweede helft snel goed voor een treffer. Een teruggelegde voorzet van Zakaria Labyad kwam voor de voeten van de spits, die veel tijd kreeg en zijn poging uitstekend in de hoek plaatste. Het was een logisch gevolg van het dominante spel van Ajax, al was het niet zo dat de kansen aaneen werden geregen.

Talenten mogen zich laten zien

Daarna kregen steeds meer jonkies de kans om zich te onderscheiden. Zo mochten Ar’jany Martha, Youri Regeer, Christian Rasmussen en Kian Fitz-Jim minuten maken. Maar ook het sterk verjongde Ajax kwam niet in de problemen tegen Anderlecht en trok de 0-2 zege over de streep. Via Tadic kwam de 0-3 zelfs dichter bij de 1-2, maar zijn schot werd geblokt.