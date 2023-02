Tevredenheid bij Groenewegen: ’Daar kan ik wel mee thuiskomen’

Hij wist dat de laatste aankomst ’kantjeboord’ zou worden, want in de laatste 600 meter ging het toch wel vrij steil omhoog. „We waren opnieuw heel sterk als ploeg en ik wilde er vol voor gaan. Een oplopend slotstuk gaat me normaal wel goed af, maar dit was toch wel erg pittig. Ik ging vrij vroeg aan, raakte een beetje ingesloten en toen kwam ik van achteruit met wat snelheid. Maar ik voelde ook dat ik de laatste vijftig meter stilviel en dus kwamen er nog een paar over me heen.”

„Een sprinter wil altijd meer, maar voor een eerste week ben ik echt wel tevreden”, zegt Groenewegen na de huldigingen in het betoverende landschap rond de historische stad AlUla. „De nul is weg dus daar zijn we blij mee. De sprinttrein staat wel redelijk op de rails en ik ben tevreden met de benen. Die trui is leuk voor mijn vader. Die hangt mijn truien aan de uur in de fietswinkel en daar kan deze mooi bij.”

Groenewegen blijft nog drie dagen in Saoedi Arabië voor sponsorverplichtingen en is dan even thuis bij zijn familie. Vervolgens staat al weer snel de nieuwe etappekoers op het programma: de UAE Tour in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zijn wat meer sprinters van naam en faam dan in de Saudi Tour, onder wie de Brit Mark Cavendish.