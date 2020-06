Na 30 jaar eindelijk weer landstitel voor Liverpool

Zonder zelf te spelen pakte het elftal van coach Jürgen Klopp donderdagavond de titel in de Premier League. De enig overgebleven concurrent van Liverpool, Manchester City, moest op bezoek bij Chelsea winnen om de Reds nog enigszins bij te kunnen benen, maar The Citizens verspeelden punten. Op Stamford Brigde werd het in een heerlijk duel 2-1 voor Chelsea. Christian Pulisic opende de score voor Chelsea, Kevin De Bruyne schoot City nog op gelijk hoogte. Uiteindelijk besliste Willian de wedstrijd uit een penalty: 2-1

Doelman van Manchester zit er verslagen bij na de 1-0 van Christian Pulisic. Ⓒ AFP

In 2019 werd Liverpool al kampioen van Europa en kampioen van de wereld, maar in de stad telt maar één ding: de landstitel. En die hebben ze dus te pakken. Van Dijk, Wijnaldum & co kunnen vanuit hun luie stoel een goede fles champagne ontkurken.

De landstitel was in maart al bijna in handen van Liverpool, tot het seizoen vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus werd stilgelegd. Het zal nog een tijd duren voordat de supporters groot feest kunnen vieren. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus blijven de voetbalstadions voorlopig leeg en ook een huldiging zit er voorlopig nog niet in.

Het vorige kampioenschap (in 1990) kwam tot stand onder leiding van Kenny Dalglish, oud-speler en één van de clubiconen. Onder anderen John Barnes, Steve McMahon, Ian Rush, Alan Hansen en 'cultkeeper' Bruce Grobbelaar behoorden toen tot de selectie.