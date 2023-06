Toptalent Bellingham (19) tekent voor zes jaar bij Real Madrid

De transfersom van de 19-jarige Bellingham kan via bonussen nog met maximaal 30 procent oplopen. De Engelse international speelde de afgelopen drie seizoenen voor Dortmund. De nummer 2 van de Bundesliga kocht Bellingham in 2020 voor zo’n 20 miljoen euro van Birmingham. De middenvelder kwam in Duitsland tot 92 competitieduels en scoorde daarin twaalf keer. Zijn teller bij de Engelse nationale ploeg staat op 24 interlands.

Bellingham werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot de beste speler van het seizoen in de Bundesliga. Met Dortmund greep hij op de laatste speeldag naast de landstitel. Bayern München werd opnieuw kampioen van Duitsland.