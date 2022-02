Trainer Schreuder profiteert door ruime zege Club Brugge van puntverlies Union

Club Brugge begon de topper met de Nederlanders Ruud Vormer en Bas Dost op de bank. Coach Alfred Schreuder had zoals gebruikelijk wel een basisplaats gereserveerd voor Noa Lang. Dost was wel verwacht omdat spits Charles De Ketelaere wegens een schouderblessure ontbrak. De Armeniër Sargis Adamyan nam zijn plaats in.

Antwerp kwam na een half uur aan de leiding na een fout van doelman Simon Mignolet, die vermoedelijk in de zon keek en een kopbal van Abdoulaye Seck niet goed verwerkte. De Zwitser Michael Frey profiteerde: 0-1. Nog voor rust nam Brugge de leiding via Denis Odoi (kopbal) en Hans Vanaken, die vanaf de strafschopstip raak schoot. Er was hands van Birger Verstraete aan voorafgegaan.

Na rust vergrootten Adamyan en Andreas Skov Olsen het leed van Antwerp, dat derde blijft in de Pro League. Vormer mocht nog invallen.