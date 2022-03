Defect vliegtuig schopt ’WK-voorbereiding’ Tsjechen in de war

Door onze Telesportredactie

Patrick Schick, de spits van het Tsjechische elftal. Ⓒ ANP/HH

Het Tsjechische elftal, dat het donderdag tegen Zweden opneemt in de play-offs voor het WK in Qatar, heeft het vertrek met een dag moeten uitstellen. Het vliegtuig van de Tsjechen was defect.