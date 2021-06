'Deze uitspraak van Frank de Boer brengt veel teweeg in Oekraïne'

Makkelie fluit de openingswedstrijd van dit EK: Turkije-Italië, Levchenko vertelt vanuit Kiev hoe er in Oekraïne naar het Nederlands elftal en bondscoach Frank de Boer wordt gekeken. Ook laat hij zich uit over de shirtjesrel: ,,die door de UEFA verboden EK-shirts worden hier een rage.’’

In de studio zitten de Telesport-volgers van Oranje Valentijn Driessen, Mike Verweij en Jeroen Kapteijns. Zij vertellen aan presentator Pim Sedee hoe het is gesteld met de internationals. Wie moeten er volgens hen in de basis starten zondag? En had De Boer dan toch een vervanger voor de Donny van de Beek moeten halen?

Verder is er een nieuwe rubriek waarin EK-hits en -flops worden besproken. Kick-off Oranje geeft boeken weg, en de laatste transfernieuwstjes rondom de internationals komen aan bod.

Luister de voetbalpodcast Kick-off Oranje hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.