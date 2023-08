Na de vette jaren is alles nu anders bij Ajax

RAZGRAD - Voor Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Davy Klaassen, Devyne Rensch en Mohammed Kudus zal het in Bulgarije even wennen zijn. Ajax speelt na drie automatische plaatsingen voor de groepsfase van de Champions League tegen Ludogorets – voor het eerst sinds het seizoen 2019/’20 – weer eens een Europese voorronde. De ’laatsten der Ajax-Mohikanen’ balen niet alleen dat de poulefase van de Europa League het hoogst haalbare is, maar ervaren ook in vele andere opzichten dat alles bij Ajax anders is.

Technisch directeur Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn Ⓒ ANP/HH