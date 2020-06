Virgil van Dijk: ’Daar stopt het niet’

„Ik kan niet wachten”, zegt stervedediger Virgil van Dijk tegen The Daily Mail. „We kunnen weer doen waar van we van houden. Jammer dat de fans er niet bij kunnen zijn, maar daar kunnen we niks aan doen. We hebben een fantastisch seizoen gehad. Daar kan niemand wat aan veranderen.”

De vraag is niet of, maar wel wanneer Liverpool de verlossende landstitel grijpt. Al beseft de bijna 29-jarige aanvoerder van het Nederlands elftal dat de afgelopen maanden belangrijkere zaken de revue passeerden. In bijna alle landen op de wereld zorgde het coronavirus voor doden en veel verdriet. „We zijn hopelijk op weg om de zaak goed af te ronden, maar het belangrijkste is dat iedereen gezond is. We hebben allemaal moeten dealen met de onderbreking, maar iedereen had het gevoel dat we het seizoen op een gegeven weer zouden hervatten.”

Na ruim drie maanden zonder wedstrijd mag Liverpool weer aantreden. „Het was heel gek om het seizoen zo plotseling te moeten onderbreken, zonder dat we wisten wanneer het weer zou beginnen. Sommige mensen zeggen dan in de media dat het seizoen moet worden geschrapt. De dingen lees je allemaal omdat je daar genoeg tijd voor hebt. Ik maakte mij geen zorgen, maar het feit dat ik niet wist wat er zou gebeuren, haat ik. Het was al wel duidelijk dat de League niet zou worden gecanceld.”

Natuurlijk is het een hard gelag voor Liverpool en de fans dat The Reds in een leeg stadion het landskampioenschap moeten gaan vieren. „Ik weet hoe lang de fans erop hebben gewacht. Maar we moeten ermee dealen. We zien het ook in andere landen. Voor mij zou het optillen van de Premier League-trofee een droom zijn die uitkomt. We zaten er vorig jaar al dicht bij. We hebben nu negen wedstrijden (de voorsprong bedraagt 22 punten op Manchester City, red.) om het af te maken. Dat is het doel.”

Van Dijk kijkt al over de langverwachte landstitel heen. „Als we twee keer winnen zijn we kampioen, maar daar stopt het niet. We willen deze lijn doortrekken in het nieuwe seizoen, dat snel zal beginnen. We willen in de komende negen duels de toon zetten voor volgend seizoen. We hebben de titel nog niet binnen, maar het doel is zeker om volgend seizoen net zo te presteren. Als we titel pakken, willen we die prolongeren. Al weet iedereen hoe moeilijk dat is. We gingen ook voor prolongatie van de Champions League-titel, maar dat lukte niet (Atletico Madrid bleek in de achtste finales te sterk, red.). Het is heel moeilijk.”

Racisme

Na de dood van George Floyd op 25 mei in de Amerikaanse stad Minneapolis is het racismedebat actueler dan ooit. De demonstratie tegen racisme volgen elkaar in rap tempo op. „De toekomst is het belangrijkste. De volgende generatie is degene die moet veranderen. Het draait allemaal om opleiding, de opleiding van jonge kinderen. Als je mensen wilt veranderen die als volwassenen racist zijn, dan denk ik niet dat dat zal lukken. De volgende generatie moet begrijpen dat het geen deel mag uitmaken van de wereld”, weet Van Dijk.

„Het is goed om te zien dat we allemaal samen komen en knielen voor het begin van een wedstrijd. We proberen allemaal voor verandering te zorgen. We zijn allemaal mensen en willen het beste voor elk mens. Het draait om respect en ik wil graag mijn respect betuigen aan iedereen die ons helpt. Ik heb ook veel respect voor wat Marcus Rashford heeft gedaan.”