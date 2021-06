Kabinet wil vanaf 30 juni weer volle stadions

Het kabinet overweegt om vanaf 30 juni alle professionele sportwedstrijden met, uiteindelijk, 100 procent van de bezoekerscapaciteit toe te staan. Het grootste deel van het afgelopen voetbalseizoen werd in lege stadions gespeeld. Alleen in de eerste weken en in de laatste week van het seizoen waren beperkte aantallen toeschouwers welkom vanwege het coronavirus. Het seizoen 2021-2022 start begin augustus.

Vanaf 30 juni zijn evenementen toegestaan zonder grote beperkingen op het aantal bezoekers en waar mensen ook geen 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Ook hoeven ze geen mondkapje op. Het gaat om evenementen waarvoor een toegangsbewijs nodig is. Bezoekers moeten zich laten testen of een vaccinatiebewijs hebben. Ook bewijs van een recent doorgemaakte coronabesmetting biedt toegang.

Dat geldt dus ook voor de sport. Sinds de pilot eind april waren er al steeds vaker sportevenementen, waarbij fans aanwezig waren. Zoals enkele Eredivisie-duels, wedstrijden van Oranje en het EK hockey.

De versoepeling komt net te laat voor het EK. De laatst wedstrijd van het toernooi in de Johan Cruijff Arena staat op het menu voor 26 juni. In de achtste finale treffen de runners-up van groep A en B elkaar daar.

Begin september is de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1. De organisatie van Dutch GP op het circuit van Zandvoort zei eerder al te rekenen op volle tribunes, met ruim 100.000 bezoekers per dag.