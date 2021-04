Merkwaardige rode kaart Zlatan Ibrahimovic verhindert zege AC Milan niet

Ibrahimovic begon geweldig aan de wedstrijd met een vroege assist. Na een knappe kapbeweging speelde hij de bal naar Ante Rebic, die onberispelijk binnenschoot. Via Franck Kessie werd het voor rust zelfs 0-2.

Na de pauze keerde de wedstrijd, toen de aanvaller vanuit het ogenschijnlijke niets ineens een rode kaart kreeg gepresenteerd. Vermoedelijk had de spits zich verbaal op niet mis te verstane wijze uitgedrukt, want een overtreding maakte hij in ieder geval niet.

Tegen tien man kwam Parma snel terug tot 1-2. Graziano Pelle verzorgde de assist en Riccardo Gagliolo rondde af. Toch lukte het de laagvlieger niet om nog een puntje af te snoepen tegen AC Milan. Sterker nog, in de slotfase werd het 1-3 voor de nummer twee van de Serie A via Rafael Leao.

Contractverlenging

Vlak voor de wedstrijd was er anders nieuws rondom Zlatan. De 39-jarige Zweedse spits staat op het punt zijn contract met een jaar te verlengen, zei clubdirecteur Paolo Maldini zaterdag.

Ibrahimovic hielp AC Milan in 2011 voor het laatst aan de Italiaanse titel. In december 2019 keerde hij, na avonturen bij Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy, terug bij de club. Met vijftien doelpunten in zestien wedstrijden is de oud-Ajacied clubtopscorer.

Maldini liet zaterdag ook weten dat de gesprekken over contractverlenging met doelman Gianluigi Donnarumma minder soepel verlopen. „Er zijn twee partijen nodig om een deal te kunnen maken”, aldus de oud-verdediger over de international.