Buitenlands voetbal: Chelsea wint zonder hoofdrol Hakim Ziyech

Chelsea kwam in de 10e minuut op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Federico Fernández, die een voorzet van Mason Mount achter zijn doelman Karl Darlow werkte. Tammy Abraham besliste het duel na ruim een uur dankzij goed voorbereidend werk van Timo Werner.

Hakim Ziyech, gewisseld in de 87e minuut, kon deze keer bij Chelsea geen hoofdrol vervullen. De oud-Ajacied was in de afgelopen interlandperiode namens Marokko op dreef in de kwalificatiestrijd voor de Afrika Cup. In het tweeluik tegen Centraal-Afrikaanse Republiek scoorde hij twee keer in de thuiswedstrijd (4-1) en verzorgde hij een assist. In het uitduel (0-2) tekende Ziyech voor een doelpunt en een assist.

Chelsea speelt dinsdag in de Champions League uit tegen Stade Rennes. De Londenaren zijn met 7 punten uit drie duels nog ongeslagen in poule E.

Nu de interlandperiode weer voorbij is, wordt er dit weekeinde weer volop gevoetbald in de vijf grote buitenlandse competities. Telesport zet alle wedstrijden voor u op een rij.

Engeland

13.30 uur: Newcastle United - Chelsea 0-2

16.00 uur: Aston Villa - Brighton & Hove Albion

18.30 uur: Tottenham Hotspur - Manchester City

21.00 uur: Manchester United - West Bromwich Albion

Spanje

14.00 uur: Levante - Elche

16.15 uur: Villarreal - Real Madrid

18.30 uur: Sevilla - Celta de Vigo

21.00 uur: Atletico Madrid - Barcelona

Italië

15.00 uur: Crotone - Lazio

18.00 uur: Spezia - Atalanta

20.45 uur: Juventus - Cagliari

Duitsland

15.30 uur: Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen

15.30 uur: Bayern München - Werder Bremen

15.30 uur: Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg

15.30 uur: Hoffenheim - VfB Stuttgart

15.30 uur: Schalke 04 - VfL Wolfsburg

18.30 uur: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

20.30 uur: Hertha BSC - Borussia Dortmund

Frankrijk

17.00 uur: Stade Brest - Saint-Etienne

