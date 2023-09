Ibrahim Sangaré op weg naar Nottingham Forest

Nottingham zou bereid zijn het clausulebedrag voor Sangaré, 37 miljoen euro neer te tellen, waardoor een deal aanstaande is. Nottingham Forest kon doorschakelen naar een hoger bedrag door de verkoop van Brennan Johnson aan Tottenham Hotspur. Met die deal is een transfersom van 47 miljoen euro gemoeid.

Een grote uitgaande transfer komt PSV heel gelegen, omdat de Eindhovenaren dan de middelen hebben om de gewenste defensieve versterking binnen te halen. Aan het rijtje kandidaten voor die positie, Zeno Debast, Cesar Montes, Davinson Sanchez en Jarrad Branthwaite, zijn prijskaartjes van 10 tot 15 miljoen euro verbonden. Bovendien heeft PSV met Jerdy Schouten al een speler binnen, die de positie van Sangaré goed kan invullen en heeft trainer Peter Bosz bij een verlengd verblijf van Sangaré een luxeprobleem met drie spelers (Sangaré, Schouten en Joey Veerman) voor twee posities, die alle drie te goed zijn om op de bank plaats te nemen.

De verwachting is dat Sangaré de middagtraining al aan zich voorbij laat gaan om naar Engeland te reizen voor afronding van de transfer.

Bakayoko blijft

De grote uitgaande transfer komt in ieder geval niet van Bakayoko. Na wikken en wegen heeft de aanvaller besloten niet in te gaan op de aanbieding van Brentford. De jonge Belgische international geeft er de voorkeur aan om bij PSV verder te werken aan zijn ontwikkeling. Dit wordt bevestigd door bronnen in zijn omgeving. De keuze van Bakayoko kan niet los worden gezien van het bereiken van de groepsfase van de Champions League. De aanvaller wil zich graag op dit podium laten zien.

PSV was bereid mee te werken aan een transfer naar Brentford, dat 40 miljoen euro inclusief bonussen wilde betalen voor de rechteraanvaller. Eerder brachten ook Burnley en Paris Saint-Germain al biedingen uit op het talent, maar zoals het er nu uitziet is Bakayoko dit seizoen gewoon in Eindhoven te bewonderen.

Johan Bakayoko. Ⓒ ANP/HH

Met een boodschap op social media onderschreef Bakayoko vrijdagochtend dat hij bij PSV blijft. De aanvaller postte een filmpje van een persconferentie van een paar weken geleden waarin hij aangaf ‘natuurlijk’ bij PSV te blijven deze zomer. Sportief gezien is dit een grote meevaller voor PSV, maar financieel gezien maakt het de slotdag van de window wel wat uitdagender.

De beslissing van Bakayoko heeft geen invloed op de komst van Hirving Lozano, waarmee zo’n 15 miljoen euro is gemoeid. De Mexicaan heeft zich vrijdag in Eindhoven gemeld voor de medische keuring en afronding van zijn deal, waardoor hij na vier seizoenen terugkeert bij PSV.

Bekijk ook: Hirving Lozano landt in Eindhoven

Of zonder uitgaande transfer nog de eerder genoemde grote inkomende transfer voor de achterhoede bovenop de komst van Lozano haalbaar is, lijkt de vraag. In dat geval zouden de transferuitgaven van PSV oplopen richting 70 miljoen euro, terwijl de inkomsten beperkt zouden blijven (inclusief de verkoop van Noni Madueke in januari, waarvan de inkomsten deze window zijn aangewend) tot zo’n 45 miljoen euro.

De transferwindow sluit vrijdagavond om middernacht.