Johan Bakayoko geeft voorkeur aan Champions League met PSV en laat Brentford lopen

PSV was bereid mee te werken aan een transfer naar Brentford, dat 40 miljoen euro inclusief bonussen wilde betalen voor de rechteraanvaller. Eerder brachten ook Burnley en Paris Saint-Germain al biedingen uit op het talent, maar zoals het er nu uitziet is Bakayoko dit seizoen gewoon in Eindhoven te bewonderen. Sportief gezien is dit een grote meevaller voor PSV, maar financieel gezien maakt het de slotdag van de window wel wat uitdagender.

De beslissing van Bakayoko heeft in principe geen invloed op de komst van Hirving Lozano, waarmee zo’n 15 miljoen euro is gemoeid. De Mexicaan meldt zich volgens bronnen in Mexico en Italië vandaag in Eindhoven voor de medische keuring en afronding van zijn deal, waardoor hij na vier seizoenen terugkeert bij PSV. Omdat ook Ibrahim Sangaré tot op heden niet heeft toegehapt op een aanbieding (van Nottingham Forest) om naar Engeland te verhuizen en PSV dus geen grote transfersom lijkt op te strijken, wordt het ingewikkelder om naast Lozano ook nog de gewenste defensieve versterking aan de selectie toe te voegen.

Het lijstje kandidaten voor de positie achterin is lang (Zeno Debast, Davinson Sanchez, Cesar Montes en Jarrad Branthwaite), maar de mogelijke versterkingen hebben gemeen dat er transfersommen van 10 à 15 miljoen euro mee zijn gemoeid. Of zonder uitgaande transfer nog zo’n grote inkomende transfer bovenop de komst van Lozano haalbaar is, lijkt de vraag. In dat geval zouden de transferuitgaven van PSV oplopen richting 70 miljoen euro, terwijl de inkomsten beperkt zouden blijven (inclusief de verkoop van Noni Madueke in januari, waarvan de inkomsten deze window zijn aangewend) tot zo’n 45 miljoen euro.

De transferwindow sluit vanavond om middernacht.