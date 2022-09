Nations League: Zwitserland verrast Spanje; Portugal slacht Tsjechië

De Portugezen hebben 10 punten uit vijf duels, Spanje staat op 8. De twee voetbalgrootmachten spelen op 27 september in de laatste poulewedstrijd om de groepswinst.

Cristiano Ronaldo was opvallend aanwezig bij de Portugezen. Hij liep vroeg in de wedstrijd een bloedneus op na een botsing met doelman Tomas Vaclik, maar kon na behandeling en het aantrekken van een schoon shirt weer verder. Rechtsback Diogo Dalot groeide uit tot de held van Portugal; hij maakte de eerste en de derde goal. De 0-3 was een fraaie treffer; hij krulde de bal met zijn linkervoet in de linkerhoek.

Ronaldo gaf in de blessuretijd van de eerste helft Tsjechië de kans om terug in de wedstrijd te komen. De spits maakt hands en veroorzaakte daarmee een strafschop. Patrik Schick schoot de bal vanaf 11 meter echter via de lat over. Ronaldo stond ook aan de basis van de 0-4. Hij kopte de bal uit een corner door naar Diogo Jota, die afrondde.

Cristiano Ronaldo komt niet ongeschonden uit de strijd met Tsjechië. Ⓒ Screenshot

Spanje kwam thuis al vrij snel achter tegen Zwitserland nadat verdediger Manuel Akanji uit een hoekschop met een harde kopbal scoorde. De Spaanse voorhoede, met Ferran Torres, Marco Asensio en Pablo Sarabia, kwam niet uit de verf. In de tweede helft trok de ploeg van bondscoach Luis Enrique toch de stand gelijk door een mooi uitgespeeld doelpunt van Jordi Alba. De goal bracht geen ommekeer, want vier minuten later stond het 1-2 door een treffer van Breel Embolo.

Enrique verving zijn hele voorhoede, maar ook met Yeremi Pino, Borja Iglesias en Nico Williams in de ploeg wist Spanje een pijnlijke thuisnederlaag niet af te wenden.