Stefanos Tsitsipas bereikt op Australian Open tweede grandslamfinale

Tsitsipas, die de afgelopen twee jaar steeds in de halve finales van de Australian Open bleef steken, liet in de tiebreak van de derde set bij een stand van 6-4 al twee matchpoints liggen. Chatsjanov trok de tiebreak met vier punten op rij naar zich toe, maar de Rus werd aan het begin van de vierde set gelijk weer gebroken. De Griekse tennisser maakte het daarna wel af.

De Griek bereikte in 2021 de finale van Roland Garros, waarin hij het in vijf sets moest afleggen tegen Novak Djokovic. Tsitsipas verspeelde toen een voorsprong van 2-0 in sets. Mogelijk staat hij zondag in de Rod Laver Arena opnieuw tegenover de Serviër. Djokovic, die jaagt op zijn 22e grandslamtitel, moet dan in de halve finale afrekenen met de Amerikaan Tommy Paul.

Tsitsipas lost de Spanjaard Carlos Alcaraz af als nummer 1 van de wereld als hij de Australian Open wint. „Ik hou van dat getal”, zei de Griek. „Als kind droomde ik ervan om de nummer 1 te worden. Ik ben nu heel dichtbij. Dit zijn de momenten waar ik zo hard voor werk. ’Let’s do it guys’”, riep hij daarna richting het luidruchtige publiek.

Tsitsipas strandde in 2019, 2021 en 2022 in de halve finales in Melbourne. Zijn vierde poging om door te dringen tot de finale lukte wel. „Als kind zag ik Marcos Baghdatis hier op deze baan in de finale staan”, zo doelde de Griek op de Cyprioot die in 2006 de finale haalde. „Marcos is een van mijn favoriete spelers. Het gevecht dat ik hier vandaag leverde, bracht herinneringen naar boven aan toen ik voor de televisie naar hem zat te kijken.”

Gemengd dubbelspel

De Braziliaanse tennissers Luisa Stefani en Rafael Matos hebben op de Australian Open de titel gepakt in het gemengd dubbelspel. Stefani (25) en Matos (27) versloegen in de finale Sania Mirza en Rohan Bopanna uit India in twee sets: 7-6 (2) 6-2. Voor de Brazilianen betekende het hun eerste grandslamtitel.

Stefani en Matos verhinderden dat Mirza haar carrière met een grote titel kon afsluiten. De 36-jarige tennisster speelde in Melbourne haar laatste grandslamtoernooi. Ze neemt volgende maand in Dubai afscheid.

Luisa Stefani en Rafael Matos kussen de trofee. Ⓒ ANP/HH

Mirza hield het niet droog tijdens de prijsuitreiking. Ze bedankte uitgebreid de 42-jarige Bopanna, met wie ze als tiener al dubbelde. „Ik had me geen betere partner en geen betere plek kunnen wensen om mijn grandslamcarrière af te sluiten”, zei de Indiase dubbelspecialiste, die zowel in het vrouwen- als het gemengd dubbel drie grandslamtitels veroverde. Met de Zwitserse Martina Hingis won ze in 2015 Wimbledon en de US Open en een jaar later de Australian Open.

„Ik had ook nooit gedacht dat ik hier nog een grandslamfinale zou spelen met mijn 4-jarige zoon en mijn ouders op de tribune”, aldus Mirza, die in 2005 de eerste tennisster uit India werd die een WTA-titel in het enkelspel won.

Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova na een gewonnen punt. Ⓒ ANP/HH

Vrouwendubbel

De finale van het vrouwendubbelspel van het Australian Open wordt uitgespeeld tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova en de Japanse Shuko Aoyama en Ena Shibahara.

Krejcikova en Siniakova wonnen de halve finale van Marta Kostyuk en Elena-Gabriela Ruse in twee sets: 6-6 6-2. De Tsjechische speelsters pakten vorig jaar de titel.

De Japanse Aoyama en Shibahara wonnen op hetzelfde moment de halve finale van de Amerikanen Coco Gauff en Jessica Pegula in twee sets met 6-2 7-6. De finale volgt zondag.

