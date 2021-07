Simone Biles meldt zich af voor olympische meerkamp vanwege mentale problemen

Zonder hun grootste troef moesten de Amerikanen het goud in de landenwedstrijd aan Rusland laten. Biles won bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro vier gouden medailles, onder meer op de meerkamp. Ze had zich als doel gesteld om in Tokio zes titels te pakken.

Volgens de Amerikaanse turnfederatie wordt per dag bekeken of Biles in staat is om in Tokio wel aan de toestelfinales mee te doen.

Simone Biles en haar Amerikaanse teamgenoten moesten genoegen nemen met zilver. Ⓒ HH/ANP

„Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, verklaarde Biles dinsdag tijdens een persconferentie. „Deze Spelen zijn heel stressvol. Het zijn sowieso lange weken geweest, een lang proces, een lang jaar. Ik denk dat we allemaal op onze tenen lopen. We zouden daar moeten staan om plezier te hebben, en dat is gewoon niet het geval. De warming-up ging nog goed, maar daarna was ik aan het schudden en trillen. Toen ik naar buiten kwam, voelde ik al: nee, het mentale gedeelte is niet in orde. Daarom moest ik het overlaten aan de andere meiden. Het was beter om even een stap terug te doen.”

Na de kwalificaties liet Biles via Instagram al weten last te hebben van de druk. „Ik voel echt alsof ik momenteel de last van de hele wereld op mijn schouders heb. Ik veeg het weg en doe alsof het geen invloed op me heeft, maar verdorie, soms is het zwaar. De Olympische Spelen zijn geen grapje.”

Demonen

Dinsdag waren de demonen in haar hoofd kennelijk terug, al postte de viervoudig olympisch kampioene enkele uren voor de teamfinale nog een videoclip, waarop ze in turnpakje voor de spiegel is te zien. Haar droom in Tokio zesmaal goud te halen zal door het zilver in de teamwedstrijd niet uitkomen.