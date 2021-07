Wereldster Simone Biles kampt met mentale problemen: ’Zoiets nog nooit meegemaakt’

„Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, verklaarde Biles tijdens een persconferentie. „Deze Spelen zijn heel stressvol. Het zijn sowieso lange weken geweest, een lang proces, een lang jaar. Ik denk dat we allemaal op onze tenen lopen. We zouden daar moeten staan om plezier te hebben, en dat is gewoon niet het geval. De warming-up ging nog goed, maar daarna was ik aan het schudden en trillen. Toen ik naar buiten kwam, voelde ik al: nee, het mentale gedeelte is niet in orde. Daarom moest ik het overlaten aan de andere meiden. Het was beter om even een stap terug te doen.”

’Last van de wereld’

Biles kon zondag bij de kwalificaties ook al niet imponeren, maar schaarde zich wel bij de beste acht op vloer, balk, brug en sprong. Een dag later beklaagde ze zich op Instagram over de enorme druk. „Ik voel me echt alsof ik momenteel de last van de hele wereld op mijn schouders heb. Ik borstel het weg en wek de indruk dat het geen invloed op me heeft, maar verdorie, soms is het hard hahaha. Olympia is geen grapje.”

Simone Biles en haar Amerikaanse teamgenoten moesten genoegen nemen met zilver. Ⓒ HH/ANP

Dinsdag waren de demonen in haar hoofd kennelijk terug, al postte de viervoudig olympisch kampioene enkele uren voor de teamfinale nog een videoclip, waarop ze in turnpakje voor de spiegel is te zien. Haar droom in Tokio zesmaal goud te halen zal door het zilver in de teamwedstrijd niet uitkomen.

Het is afwachten hoeveel er dan wel bijkomen en of ze überhaupt nog in actie komt. „We moeten lichaam én geest beschermen, want uiteindelijk is mentale gezondheid belangrijker dan sport”, aldus de Amerikaanse.

Rusland

De Russische equipe profiteerde van de afwezighed van Biles. Vladislava Oerazova, Viktoria Listoenova, Angelina Melnikova en reserve Lilia Achaimova stonden na de vier onderdelen op 169,528 punten, goed voor de eerste olympische titel bij de vrouwen in 29 jaar. De Amerikaansen, zegevierend in 2012 en 2016, kwamen niet verder dan 166,096. Het brons was voor Groot-Brittannië. Nederland haalde de finale niet.

Gesprek van de dag

Het raadselachtige vertrek van Biles was het gesprek van de dag in de olympische turnhal. De 24-jarige Amerikaanse kreeg voor haar sprong slechts 13,766 punten van de jury, voor haar doen ongebruikelijk laag. Ze ging weg in gezelschap van de ploegarts, maar kwam niet veel later terug met een bandage om het rechterbeen. Op de startlijst kreeg ze een R achter haar naam, reserve. Jordan Chiles verving haar.