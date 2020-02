’Niet het gevoel dat Brama vervelend is’

Na een turbulente week, waarin het allemaal flink uit de klauwen liep bij FC Twente, viel tegen AZ ineens alles op zijn plek. „Ik ben trots op mijn spelers, dat ze in deze moeilijke situatie zoveel vechtlust hebben getoond” aldus trainer Gonzalo Garcia, die zelf een stevig aandeel had in de commotie door in een uitgelekt gesprek met supporters routinier Wout Brama compleet af te branden.

Binnen de spelersgroep is er ergernis over de gang van zaken. „Het is iets tussen hen. Het enige wat ik ervan kan zeggen, is dat het jammer is dat het is gebeurd en dat het niet hoort”, aldus FC Utrecht-huurling Giovanni Troupée, die zich erover verbaasde dat Brama door Garcia en keeperstrainer Sander Boschker een negatieve invloed op de groep werd toegeschreven. „Dat ervaren wij niet zo. Als groep hebben wij niet het gevoel dat Wout vervelend is of een negatieve invloed heeft.”

Met een uitstekende collectieve prestatie wist FC Twente de onrust de kop in te drukken. „Dit is het enige antwoord dat je kunt geven. Drie punten en redelijk tot goed spel”, aldus rechtsback Troupée, die met zijn enorme drang naar voren een van de aanjagers was bij het ontketende FC Twente. Bij FC Utrecht zat hij dit seizoen tot zijn grote ergernis weer in de wachtkamer achter Sean Klaiber. „Ik vind mezelf beter dan hem. Ik vind ook dat ik bij FC Utrecht mijn kans had moeten krijgen in november, december. Die heb ik niet gekregen. Nu laat ik hier zien wat ik kan. In de zomer kom ik terug bij FC Utrecht en dan hoop ik een basisplaats af te dwingen.”