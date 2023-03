AZ weet niet wat het van Lazio kan verwachten: ’Ze wisselen nogal in Conference League’

Lazio ligt met een derde plaats in de Serie A op koers voor een ticket voor volgend seizoen in de Champions League, met afstand het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams. De tegenstander van AZ speelt komende zondag de beladen stadsderby tegen de grote rivaal AS Roma, dat afgelopen seizoen de Conference League zo serieus nam dat het Feyenoord in de finale versloeg. „Ik weet niet of Lazio tegen ons spelers gaat sparen”, antwoordde Jansen. „Daar ga ik ook niet over.”

Ciro Immobile, de geblesseerde sterspeler van Lazio, is er niet bij in Alkmaar. Mogelijk krijgen Sergej Milinković-Savić, Pedro en Alessio Romagnoli ook rust met het oog op de stadsderby in Stadio Olimpico. Bij AZ heeft niemand het over het uitduel van komende zondag met FC Twente. „Voor de meeste spelers van ons wordt dit een van de belangrijkste duels uit hun loopbaan”, besefte trainer Jansen.

Bekijk ook: AZ stunt in Conference League met zege bij Lazio

AZ won vorige week met 2-1 in Rome. Ook de meeste meegereisde supporters zagen die overwinning niet aankomen in de openingsfase van het duel. Lazio creëerde kans op kans in het eerste half uur maar scoorde slechts eenmaal. „Over die eerste 20 of 25 minuten van onze wedstrijd hebben we de afgelopen dagen veel gesproken”, zei Jansen. „Zij startten erg goed maar wij maakten ook veel te veel onnodige fouten. Dat mag niet meer gebeuren in onze thuiswedstrijd die we gelukkig in een zo goed als uitverkocht stadion spelen.”

Bekijk ook: AZ stunt in Conference League met zege bij Lazio

Youth League

De talenten AZ van gaven het eerste elftal woensdagmiddag het goede voorbeeld met een zege van 4-0 op Real Madrid in de kwartfinales van de Youth League. In de achtste finales lieten ze FC Barcelona al kansloos. „Die resultaten maken iedereen bij onze club trots”, zei Jansen. „Sommige jongens trainen soms met ons mee of spelen met veel weerstand bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Op dit moment horen ze bij de beste jeugdteams van Europa.”