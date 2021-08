Naomi Osaka kon succes niet meer waarderen: ’Ik voelde me ondankbaar’

Osaka trok zich in mei terug van Roland Garros, nadat ze gezegd had dat haar media-verplichtingen schadelijk waren voor haar mentale gezondheid. De huidige nummer twee van de wereld liet daarna ook verstek gaan voor Wimbledon na een depressie en angstaanvallen. Op de Olympische Spelen was ze wel van de partij, maar werd ze in de derde ronde uitgeschakeld. Het toernooi in Cincinnati is haar terugkeer in de WTA Tour.

„Ik vraag me af waarom ik niet meer met de pers wilde spreken”, zei Osaka bij de BBC. „Was het omdat ik bang geworden was, omdat ik soms krantenkoppen zag van spelers die verloren hadden die omschreven werden als ’een instorting’ of ’ze zijn niet zo geweldig meer’?”

Haïti en Afghanistan

De Japanse zei dat ze in die periode moeite had de pluspunten van haar succes nog te waarderen. „Het is op zich al een prestatie dat er mensen zijn die naar mijn wedstrijd willen komen en me willen zien spelen. Voor mij is het niet duidelijk wanneer ik daar ongevoelig voor ben geworden, maar op gegeven moment ben ik dat niet meer als prestatie gaan zien. Daardoor voelde ik me ondankbaar.”

„Als ik zie hoe de wereld eraan toe is, hoe de zaken ervoor staan in Haïti (het thuisland van haar vader werd getroffen door een zware aardbeving en storm, red) en Afghanistan, dan sla ik toch nog liever een tennisbal in de Verenigde Staten dan in iemands anders schoenen te staan.”

De nummer twee van de wereld barstte maandagavond op haar eerste persbabbel in drie maanden in tranen uit toen een journalist haar vroeg waarom ze weigerde de belangen van de media te dienen, terwijl de media-aandacht haar wel goed van pas kwam.

