Derde Vuelta-zege zal verlangen Primoz Roglic naar Tour-zege doen toenemen

Wielrennen

Vrouw van Miguel Ángel López zorgt voor nieuw hoofdstuk in Vuelta-soap

Voor de wielerfan was het zaterdag smullen geblazen in de finale van een hectische Vuelta-rit. Miguel Ángel López is echter een andere mening toegedaan. In de voorlaatste etappe verloor hij zijn podiumplek, waarna hij gefrustreerd uit de wedstrijd verdween.