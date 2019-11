Bijzondere mededeling Mayweather

Na het miljoenengevecht van 26 augustus 2017 tegen MMA’er Conor McGregor heeft Mayweather niet meer gevochten. De vechtkoning heeft 50 officiële bokswedstrijden achter zijn naam staan en heeft nog nooit verloren. Hij sloeg zijn opponenten 27 keer knock-out en 23 keer won Mayweather op punten.

Op Instagram kondigde hij maandagochtend aan dat er iets bijzonders in de maak was. Tijdens een basketbalwedstrijd poseerde hij samen op de foto met UFC-president Dana White met de tekst: „Dana White en ik werken samen om de wereld in 2020 een spectaculair event te geven.”

Niet veel later plaatste Mayweather nog een foto: „Ik kom uit mijn pensioen”, laat hij aan zijn kleine 23 miljoen volgers weten.

Mayweather was klaar met vechten, zo liet hij vaker optekenen. Het is ook niet de eerste keer dat hij zijn bokshandschoenen aan de wilgen hing en daar later weer op terug kwam. Maar na zijn recente mededeling lijkt er iets bijzonders in de maak, aangezien Mayweather na zijn pensioen altijd weer verder ging met boksen. De kans is nu groot dat de bokser zijn debuut gaat maken in mixed martial arts.