Problemen voor Max Verstappen tijdens tweede training in Imola

De Limburger parkeerde zijn RB16B ter hoogte van het einde van de pitstraat en liep vervolgens terug naar de garage. Verstappen reed vijf rondjes in de tweede training. Tijdens de rommelig verlopen ochtendsessie had hij de derde tijd genoteerd.

Vorig seizoen had Verstappen ook al veel pech in Italië. Toen viel hij in alle drie de races uit, in Monza, Mugello en Imola. Zaterdagochtend is er richting de kwalificatie nog een training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.