Problemen voor Verstappen: ’Lastig te zeggen hoe we er voorstaan’

Verstappen reed daardoor uiteindelijk slechts vijf rondjes in de tweede training. Tijdens de rommelig verlopen ochtendsessie had hij de derde tijd genoteerd. „Ik had een probleem met een aandrijfas en moest de auto stilzetten”, aldus de Limburger. „Het is niets schokkends, maar het is nog lastig zeggen hoe we er voorstaan. We moeten kijken wat we kunnen verbeteren met het oog op de rest van het weekeinde en er natuurlijk voor zorgen dat er niets kapot gaat.”

Vorig seizoen had Verstappen ook al veel pech in Italië. Toen viel hij in alle drie de races uit, in Monza, Mugello en Imola. Zaterdagochtend is er richting de kwalificatie nog een training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Tijdens de tweede training noteerde Valtteri Bottas opnieuw de snelste tijd: 1.15,551. Hij was slechts tien duizendsten van een seconde sneller dan Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. Verstappen: „Het is geen verrassing dat Mercedes hier sterk is. We kijken naar onszelf en zien dan vanzelf wel waar we staan ten opzichte van hen.”

Alpha Tauri-coureur Pierre Gasly reed de derde tijd, ook nog binnen een tiende van Bottas. Vlak voor het einde van de training zorgde Charles Leclerc (Ferrari) voor een rode vlag na een crash.

